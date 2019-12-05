747 يتيماً و4 من أصحاب الهمم تكفلهم «دار البر» في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر كفالة 747 يتيماً جديداً في الإمارات ودول عدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب كفالة 4 من أصحاب الهمم في الدولة.

وأوضح عبد الكريم جعفر الحسن مدير إدارة كفالة الأيتام والأسر في «دار البر»، أن الحالات الجديدة المكفولة في الربع الثالث من العام الجاري، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تعود إلى 20 دولة، في 3 قارات في العالم، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتضم دول الإمارات، ومصر، والسودان، وفلسطين، والصومال، وكينيا، وبوروندي، والهند، وأوغندا، وموريتانيا، وغانا، وتنزانيا، والسنغال، وإثيوبيا، وساحل العاج، ومالي، والنيجر، وتوجو، وألبانيا، وكوسوفو.