تدريب 3000 طبيب وإداري بأبوظبي على الاستجابة للطوارئ

المصدر: أبوظبي - وام

تستعد دائرة الصحة في أبوظبي لتدريب أكثر من 3000 مرشح طبي وإداري يعملون في مجموعة من المؤسسات المحلية، لتعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ، وضمان جاهزيتهم ومرونتهم للتعامل معها بشكل فعّال.

ويأتي ذلك ضمن برنامج التدريب الطبي للطوارئ والأزمات الذي تطلقه الدائرة وتنفّذه بالتنسيق مع بروميثيوس ميديكال الشرق الأوسط، الشركة الطبية البريطانية، ويستمر مدة 18 شهراً، بهدف تعزيز وبناء قدرات الكوادر الطبية والإدارية.

ويشارك في البرنامج موظفو عدد من المؤسسات المحلية، هي: شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومبادلة للرعاية الصحية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والخدمات الطبية بشركة «أدنوك».

ويتضمن البرنامج عدة جوانب، من أهمها إعداد وتنفيذ تمرينات ميدانية لاختبار فعالية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث، بما في ذلك قدرة إجلاء المصابين، والاستعداد لمراحل الرعاية قبل المستشفى والرعاية في المستشفى وما بعدها، والاستعداد التشغيلي على المستوى الفردي والتنظيمي.