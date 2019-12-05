إعداد دراسة «مستقبل صحي للإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت «مبادلة للرعاية الصحية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي، لإعداد الدراسة الطبية «مستقبل صحي للإمارات»، التي تنسجم مع أحد الأهداف الرئيسة لرؤية أبوظبي 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً للمعرفة والتعليم.

وتعكس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها التزام الجانبين باستمرارية العمل المشترك بينهما لإعداد هذه الدراسة الطويلة الأمد، التي تستهدف تحديد دور العوامل الوراثية ونمط الحياة في الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الإماراتيين، بهدف الخروج بنتائج بحثية عن مسببات الأمراض المزمنة، وطرائق الوقاية منها بدولة الإمارات.

وأوضح المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية، أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية والجهات الرائدة بالقطاعين العام والخاص تساعد على خلق منظومة متكاملة عالمية المستوى من الأبحاث المتقدمة في مجالات الابتكار والتعليم الطبي وخدمات الرعاية الصحية، ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في تمكين المختصين في الرعاية الصحية، وتحسين النتائج النهائية للمرضى.