جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تستقبل ملفات المرشحين حتى 2 يناير

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن استقبال ملفات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى 2 يناير 2020، وذلك بهدف إتاحة المجال لأكبر عدد من المشاركات في الفئات الجديدة التي تمت إضافتها للجائزة، ومنح الوقت الكافي للجمهور للتعرف على قنوات استقبال الملفات وشروط الترشح الجديدة ومعايير الفوز بهذه الفئات.

ووفقاً لجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي فإن الجائزة التي تتبنى استراتيجية التوسع على المستوى الإقليمي والعالمي، استحدثت فئات وآليات جديدة للمشاركة بها لإتاحة مجال أكبر لتعزيز قدرتها على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تطوير منظومة اتصال حكومي على المستوى العالمي.

وتتنوع طرق تقديم الملفات المرشحة للجائزة، حيث يمكن التقدم بالطلب بشكل مباشر من الجهة أو المؤسسة أو الأفراد وفقاً لمتطلبات وشروط فئات الجائزة، لمشاركة التجارب المتميزة لممارسات الاتصال الحكومي بما يضيف لفكر وثقافة الاتصال الحكومي.

أما الطريقة الثانية، فتتمثل بالاختيار المباشر من قبل لجنة تحكيم الجائزة، حيث تقوم اللجنة بمتابعة ورصد التجارب البارزة في الاتصال الحكومي، ومن ثم تقوم بالتواصل مع المؤسسة أو الجهة التي نفذتها لترشيحها ضمن الفئات التي تتناسب معها.