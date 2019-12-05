2263 جولة تفتيشية في سوق السيارات بدبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 2263 جولة تفتيشية في سوق السيارات بمنطقة رأس الخور، منذ بداية العام الجاري لغاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن تحرير 173 مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة من البلدية، وتمثلت أسباب المخالفات في إيقاف المركبات المخصصة للبيع في الساحات أو المواقف المخصصة للجمهور، أو ترك المركبة في الساحات في مواقف السوق.

وقال نجيب محمد صالح مدير إدارة الاستثمار في بلدية دبي لـ«البيان»: إن سوق السيارات في منطقة رأس الخور يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 261 ألفاً و44 متراً مربعاً، ويبلغ عدد المعارض التي يتم فيها البيع المحلي 178 معرضاً، فيما يبلغ عدد معارض السيارات التي يتم فيها البيع لأجل التصدير 31 معرضاً، وعدد محلات زينة السيارات ومحلات الإطارات وتلميع المركبات 5 محلات.

آلية عمل

وأشار إلى أن آلية وإجراءات العمل في سوق السيارات تتضمن اشتراطات منها: الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق السوق، ومنع مبيت العمال في المعارض، وعدم السماح لدخول وخروج المركبات والأفراد إلى السوق خارج أوقات العمل في السوق، والالتزام بالزي الموحد للسوق، ومنع غسيل المركبات خارج حدود المعرض، ومنع إيقاف سيارات الزوار في الطرقات، ومنع إجراء تعديلات أو تغيرات في المعرض دون ترخيص من الجهات المختصة أو إدارة السوق، كذلك الالتزام بالسرعة المحددة داخل السوق، ووضع اللوحات الخاصة بالعلامات التجارية على جميع مركبات المعارض.

خدمات

وأوضح أن بلدية دبي وفرت في سوق السيارات العديد من الخدمات المتميزة وهي: مجلس تجار سوق السيارات ومركز إسعاد المتعاملين ومركز تسجيل المركبات وكاتب تأمين السيارات، وهناك بنوك لتمويل السيارات، ومحلات للفحص الفن، إضافة إلى مبنى مواقف مؤلف من 4 طوابق يتسع إلى 1500 موقف، إلى جانب ساحة مواقف لشاحنات قطر المركبات، وساحة مزاد للسيارات.