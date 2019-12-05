«قضاء أبوظبي» تطلع على طلبات قيد 9 محامين مشتغلين مواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لتسعة محامين مواطنين، وطلبات تجديد قيد 10 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، ووافقت على طلب نقل قيد لجدول المحامين غير المشتغلين.كما اطلعت اللجنة، خلال اجتماعها لشهر نوفمبر الماضي، على 4 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلبات قيد 4 مندوبين، ونقل قيد مندوبين، وتجديد قيد مندوب، بجدول مندوبي مكاتب المحاماة. وكانت لجنة شؤون المحامين قد عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.