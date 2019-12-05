شرطة عجمان تعزّز خبرات موظفيها عبر «جولة في القيادة»

المصدر: عجمان- البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «جولة في القيادة» لتعزيز ثقافة وخبرات الموظفين وخصوصاً الجدد منهم بآليات العمل على مستوى القيادة والإنجازات والمهام في الإدارات، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وجاءت المبادرة بتوجيهات من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، الذي أكد أهمية دعم سياسة الاتصال والتواصل الفعال بين الموظفين في مختلف الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة، وتبادل الخبرات والمعارف بين الموظفين.

وتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى باصطحاب عدد من الموظفين الجدد في القيادة بجولة ميدانية شملت مركز شرطة النعيمية الشامل تعرفوا خلالها إلى مشروع الشيك الذكي.