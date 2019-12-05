بلدية الشارقة تفتتح واحة للمطاعم بالممزر قريباً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن افتتاح واحة للمطاعم المتنقلة في منطقة الممزر قريباً بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع، إذ قام وفد من البلدية، برئاسة ثابت سالم الطريفي، مديرها العام، وخالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع لخدمة المتعاملين، ولفيف من المسؤولين من مختلف الإدارات، بالاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية، كواحة المطاعم، ومواقف قوارب الصيد الجديدة، وأماكن تأجير الدراجات المائية بمنطقة الممزر.

وأكد ثابت سالم الطريفي: «أن البلدية ستفتتح واحة للمطاعم المتنقلة في منطقة الممزر لدعم مشاريع الشباب، وقامت بتجهيز المكان من خلال توفير المواقف وأماكن وضع المطاعم ومظلات للجلوس ودورات مياه للرجال والنساء تعمل بالطاقة الشمسية».