إجراءات وقائية لمنع فيضان مياه الأمطار في شيص بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، من إنشاء سور جدار استنادي في منطقة شيص أمام مجرى الوادي بطول 160 متراً بارتفاع 2.8 متر وبسماكة 50 سم، وذلك لمنع فيضان مياه الأمطار باتجاه جميع المنشآت العامة منها المسجد والمستوصف والجمعية التعاونية، كما تم إنشاء قناة مائية لتصريف مياه الأمطار إلى الوادي في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية في منطقة شيص ووضع حلول من شأنها الحد من أضرار مياه الأمطار.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة «تأتي هذه الأعمال ضمن المشاريع التنموية للدائرة والتشديد على أهمية مراعاة سلامة مرتادي المكان وضرورة توفير وسائل الأمان والسلامة والراحة كافة أمام مجرى الوادي».

وأضاف: تشهد منطقة شيص نقلة حضارية كبرى خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حزمة من المشاريع المنبثقة عن مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والآتية بتوجيهات سموه. وحرصه على تنمية المنطقة وتوفير كل سبل العيش الرغيد لسكانها حتى تحولت المنطقة إلى واحة غنّاء تنبض بالحياة.

وتفصيلاً، أكد المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه تم إنشاء سور جدار استنادي أمام مجرى الوادي بطول 160 متراً وارتفاع 2.8 متر وبسماكة بين 25 إلى 50 سم، لمنع فيضان مياه الأمطار باتجاه جميع المنشآت العامة.