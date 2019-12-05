وزارة تطوير البنية التحتية تنفذ 3 مشاريع برأس الخيمة وأم القيوين

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية عن تنفيذ 3 مشاريع جديدة في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة في المناطق الشمالية بالدولة، وذلك بالإعلان عن بدء تسليم الموقع المخصص لإنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل في رأس الخيمة إلى المقاول، فيما بلغت نسبة إنجاز إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة في رأس الخيمة 26.5%، وفي إمارة أم القيوين بلغت نسبة إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني 65%.

تسريع

وأكد المهندس راشد المهيري، مدير المنطقة الشمالية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة سرعت وتيرة الأعمال الإنشائية في ثلاثة مشاريع يتم تنفيذها في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، حيث روعي في عمليات تصميم المشاريع توافقها مع أفضل معايير العمارة الخضراء وبما يتلاءم مع المتطلبات البيئية المتمثلة في تقليل استهلاك الطاقة والموارد بما ينسجم مع المعايير الدولية للبيئة واستخدام أفضل أنظمة العزل الحراري لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة الكهربائية المطلوبة للتكييف واستخدم غاز التبريد المحسن، والاستفادة من الإنارة الطبيعية لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية اللازمة في عملية الإنارة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت إجراءات تسليم موقع مشروع إنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل في رأس الخيمة للمقاول لبدء عمليات تشييد المبنى بتكلفة إجمالية 13.39 مليون درهم، ضمن استراتيجية الوزارة لدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين، ودعم الأجندة الوطنية للدولة.

26.5 %

وأضاف: بلغت نسبة إنجاز إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة في رأس الخيمة 26.5%، حيث وصلت تكلفة المشروع 44.7 مليون درهم، على مساحة كلية 90.0000.01 متر مربع بمنطقة سيح الحرف، ويشمل المشروع عدداً من المباني بمساحات واستخدامات مختلفة وكل ما يلزم المشروع من خدمات وطرق وموقع عام ومدخل، ويضم المشروع عدداً من المباني المختلفة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للبناء 10.720.02 متر مربع، والسور بطول 1.358.50 متراً.

وأوضح المهيري، أن الوزارة أنجزت مشروع إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية في رأس الخيمة بتكلفة 15.24 مليون درهم، على مساحة إجمالية 5278 متراً مربعاً، ويتكون من مبنى رئيس بالدور الأرضي، يشمل قسم الطوارئ والأمومة وغرفة للتعليم الطبي، وغرف التمريض والاستقبال، وغرف المختبرات والأشعة والعيادات والصيدلية، حيث يدعم تصميم المشروع معايير الأبنية الخضراء واستدامة المباني، واستخدام الإنارة الموفرة في عمليات الإنارة الداخلية والخارجية بمختلف مرافق المركز، ومراقبة الطاقة بالمبنى لترشيد الاستهلاك.

أم القيوين

وكشف المهندس راشد المهيري، مدير المنطقة الشمالية في وزارة تطوير البنية التحتية، عن تسريع وتيرة إنشاء وإنجاز مشروع مركز الدفاع المدني في أم القيوين، والذي بلغت نسبة إنجازه 65%، حيث تنفذ الوزارة المشروع بتكلفة 12.9 مليون درهم، ومن المقرر استلام المشروع ابتدائياً من المقاول خلال شهر فبراير 2020، والذي يقام على مساحة كلية 2631.67 متراً مربعاً ويضم المشروع المبنى الرئيسي ومباني الخدمات بالإضافة للأعمال الخارجية التي تضم السور والبوابات ومواقف المركبات بالإضافة للمناطق الخضراء.

وأشار إلى أن المشاريع التي تنفذها الوزارة في إمارة أم القيوين تضمنت إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين الذي تم استلامه مبدئياً خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي أقيم بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون درهم، على مساحة كلية 12114 متراً مربعاً، ويضم الدور الأرضي المدخل الرئيسي للمباني وقسم الإقامة وأذونات الدخول وقسم الجنسية وقاعات التدريب والمحاضرات، والنادي الصحي والاجتماعي، إضافة لمصلى للرجال وآخر للسيدات، ويشمل المشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ضمن التصميمات الهندسية للمشروع تطبيقاً لمعايير البنية الخضراء واستدامة المباني.