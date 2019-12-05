«طرق دبي»: تحويل خدمات الحجز إلى «هلا» 15 يناير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد موعد بدء تحويل خدمات مركز الحجز والتوزيع بكاملها إلى «هلا» - مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم - إلى 15 يناير المقبل بدلاً من 7 ديسمبر الجاري، وذلك لإعطاء فرصة للمتعاملين للاستعداد التدريجي للتعامل مع هذه النقلة النوعية التي تمثل تحوّلاً من النظام التفاعلي الصوتي لحجز مركبات الأجرة في دبي إلى نظام «هلا» للحجز الإلكتروني باستخدام تطبيق كريم، وذلك في ظل تحسن مستوى الجودة والإقبال على خدمة هلا للحجز الإلكتروني منذ إطلاقها في 29 أغسطس الماضي.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «إن تمديد موعد بدء هذا التحوّل التقني من الحجز عبر مركز الاتصال إلى استخدام تطبيق «كريم»، إلى 15 يناير المقبل بدلاً من 7 ديسمبر الجاري يهدف إلى تهيئة المتعاملين لاستخدام النظام الجديد عبر إعطائهم وقتاً كافياً للتعوّد عليه، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من التوجه الاستراتيجي للهيئة لدعم مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، وتأتي نتيجة تحقق إنجاز باكتمال ما يعادل مليوني رحلة منذ الإطلاق الرسمي لخدمة «هلا» في 29 أغسطس الماضي».

وأوضح بهروزيان الفروقات المهمة بين النظامين القديم والجديد لحجز مركبات الأجرة، حيث يمتاز تأكيد الحجز عبر تطبيق «كريم» بأنه يستغرق 10 ثوان بدلاً من 3 دقائق، فيما يصل معدل الانتظار إلى 3.5 دقائق مقابل 11 دقيقة في النظام القديم، وعدم وجود أي تغيير في قيمة التعرفة، فضلاً عن ظهور قيمة الأجرة المتوقعة تقريباً على تطبيق «كريم» قبل تأكيد الحجز، وكذلك المواصفات الخارجية للسائق قبل وصوله للتعرف إليه، إلى جانب إمكانية المتعاملين الدفع نقداً أو ربط بطاقاتهم الائتمانية مع التطبيق لتسهيل عمليات دفع الأجرة، وتوفر نظام نقاط الولاء المعني بحساب عدد نقاط استخدام الرحلات عبر تطبيق «كريم» ورصد مكافآت للمتعاملين الأكثر استخداماً مع عروض تحفيزية أخرى، إضافة إلى إمكانية تقييم الرحلات عند نهايتها.

وأكد بهروزيان: «أن فرق هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة هلا تعمل على ضمان توفير الخدمة لجميع سكان دبي، بما في ذلك مساعدة متعاملي مركز الاتصال على الانتقال بسلاسة إلى استخدام «هلا»».