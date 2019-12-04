أمسيات "محمد بن راشد للمعرفة" الشعرية تشهد حضور 15 ألف شخص

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. نظم "بيت الشعر" في دبي - التابع للمؤسسة - وبالتعاون مع دبي للسياحة، أمسيتين شعريتين على مسرح "لا مير" في شاطئ جميرا بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، بحضور جمهور غفير من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.
أمسيات "محمد بن راشد للمعرفة" الشعرية احتفاء بـ #اليوم_الوطني تشهد حضور 15 ألف شخصhttps://t.co/bYYh5VL1x8@MBRF_News@baitalshaer@dubaitourism@lamerdubai#اليوم_الوطني48#UAENationalDay#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XDhbf2sUJG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 4, 2019