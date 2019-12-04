برعاية أحمد بن محمد

أمسيات "محمد بن راشد للمعرفة" الشعرية تشهد حضور 15 ألف شخص

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برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. نظم "بيت الشعر" في دبي - التابع للمؤسسة -  وبالتعاون مع دبي للسياحة، أمسيتين شعريتين على مسرح "لا مير" في شاطئ جميرا بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، بحضور جمهور غفير من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.

كلمات دالة:
  • محمد بن راشد للمعرفة،
  • مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
  • أمسيات شعرية،
  • احتفالات اليوم الوطني،
  • اليوم الوطني
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