حدائق رأس الخيمة تستقبل 18 ألف زائر خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المناطق الطبيعية وشواطئ إمارة رأس الخيمة استقطبت آلاف الزوار خلال عطلة اليوم الوطني الثامن والأربعين، إذ أسهمت الأجواء الاحتفالية المميزة التي أقيمت في الحدائق وانخفاض درجات الحرارة في زيادة عدد الزوار، واستقبلت قمة جبل جيس 21834 مركبة خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما شهدت حدائق الإمارة إقبالاً كبيراً من العائلات والأفراد بمجموع 18 ألف زائر، جاءت في مقدمتها حديقة صقر العامة التي استقبلت 16608 زوار.

وأشار إلى أن قمة جبل جيس، التي تعد الوجهة السياحية الطبيعية الأولى في رأس الخيمة، حظيت بإقبال كبير من العائلات والسياح الذين توافدوا من مختلف مناطق إمارات الدولة، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وانخفاض درجات الحرارة التي وصلت خلال الأيام الماضية إلى 8 درجات، في ظل الأجواء الطبيعية الخلابة التي خلّفتها الغيوم البيضاء التي غطّت القمة الأعلى في دولة الإمارات بارتفاع 1900 متر عن سطح البحر.

جلسات

وأضاف: «شهد طريق القمة الجبلية ازدحاماً شديداً خلال الأيام الماضية من المركبات التي اصطفت على جانبي الطريق بعد امتلاء الاستراحات الجانبية على طول الطريق بمركبات الزوار، إذ واصلت الجلسات والسهرات إلى الصباح في ظل توافر الإضاءة والخدمات والمطاع التي توفر متطلبات العائلات والسياح كافة، ووفقاً للإحصائيات المسجلة خلال عطلة العيد الوطني تخطى عدد زوار القمة الجبلية أكثر من 85 ألف زائر».

وأشار إلى أن حديقة صقر العامة استقبلت أكثر من 2878 سيارة إلى داخل الحديقة، ودخول 2218 من الأفراد، بمجموع 16608 شخص خلال أيام العطلة، للاستمتاع بالفاعليات المتنوعة المقدمة لمختلف المراحل العمرية، في ظل افتتاح العديد من مناطق الألعاب والترفيه الجديدة التي تقدم مجموعة من الأنشطة الرياضية والمغامرة التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ووسائل الأمان، إذ تم تخصيص مواقع للشواء لضمان سلامة الجميع والحفاظ على المظهر الجمالي للحديقة.

وأكد الحمادي أن مشاريع التطوير التي نفّذتها الدائرة، ممثلةً في مؤسسة الزراعة التجميلية، خلال الفترة الماضية، أسهمت في توفير الأجواء السعيدة للعائلات وأطفالهم، إضافة إلى تطوير مرافق الحديقة التي تضم المسجد الجديد والمطاعم ومواقف المركبات بزيادة سعتها، لاستقبال أكبر عدد من المركبات داخل الحديقة وخارجها، لافتاً إلى أن مشاريع التطوير مستمرة لضمان تقديم منتجات ترفيهية تخدم جميع الفئات العمرية.

لمسات وطنية

في المقابل، شهدت منطقة كورنيش القواسم العديد من الفعاليات مع افتتاح معرض «لمسات وطنية» الذي تمتد فعاليته إلى نهاية العام الجاري، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وشهد حضوراً لافتاً من قِبل المواطنين والمقيمين والسياح، للاستفادة من منتجات الأسرة المنتجة المشاركة عبر أجنحة المعرض، إضافة إلى مسرح الفعاليات الذي قدّم العديد من الفعاليات الفنية والتراثية والمسابقات.

كما شهدت الشواطئ البحرية إقبالاً كبيراً من العائلات والرحلات الشبابية، وخاصة خلال الفترة المسائية، للاستمتاع بممارسة الرياضات البحرية والكرة على رمال الشواطئ، إذ امتدت تلك اللحظات إلى السهرات الليلية التي عكست جمال المكان مع انعكاس نيران الحطب على الواجهة البحرية، في الوقت الذي زادت فيه مؤسسة إدارة المخلفات برأس الخيمة عدد الحاويات المعدنية، لجمع بقايا فحم الشواء، لضمان الحفاظ على نظافة الرمال من تلك المخلفات في حال دفنها داخلها.