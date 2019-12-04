الإمارات تفوز بجائزة "الأداء المتميز" ضمن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات

المصدر: وام

فاز فريق يمثل الإمارات بجائزة فئة "الأداء المتميز" ضمن التصفيات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2019 التي أقيمت بمقر الشركة الرئيسي بمدينة شينزن في الصين بمشاركة 13 فريقا ضمت 39 طالبا من أنحاء الشرق الأوسط.

تستهدف المسابقة - التي أقيمت منافساتها على مدار عام 2019 - وشارك فيها أكثر من 21 ألف طالب من 437 كلية وجامعة رعاية المواهب من خلال العمل مع الجهات الحكومية والكليات والجامعات في الشرق الأوسط لإعداد ودعم قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وهنأ تشارلز يانغ رئيس شركة "هواوي" الشرق الأوسط جميع الفائزين والفرق التي شاركت في التصفيات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2019.. موضحا أن المنافسة كانت محتدمة هذا العام وشهدت أيضا انعقاد مؤتمر جمع المواهب مع سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي من البلدان المشاركة.

واختيرت الفرق الفائزة بناء على تصفيات تأهيلية امتدت على مدار ثلاثة أشهر تنافست خلالها الفرق الوطنية مع بعضها البعض ضمن كل بلد لحجز مكانها في التصفيات النهائية الإقليمية.

وشملت مرحلة التصفيات العمل في مختبرات تقنية المعلومات والاتصالات على أحدث التقنيات الأساسية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الخامس.