الطقس المتوقع على الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وقد تسقط بعض الأمطار خاصة على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للأتربة.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب مع السحب الركامية.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:35 والمد الثاني عند الساعة 17:51 .. والجزر الأول عند الساعة 12:58 والجزر الثاني عند الساعة 01:35 .

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا الى مضطرب مع السحب الركامية.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:19 المد الثاني عند الساعة 09: 05 ..والجزر الاول عند الساعة 11:33 والجزر الثاني عند الساعة 21:52

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 80 35

دبي 28 16 80 30

الشارقة 28 16 85 35

عجمان 27 17 85 35

أم القيوين 28 17 85 40

رأس الخيمة 27 16 90 40

الفجيرة 28 20 75 40

العين 28 16 75 25

ليوا 29 14 85 30

الرويس 28 17 90 40

السلع 28 18 85 35

دلما 27 14 80 45

طنب الكبرى 27 15 85 45

طنب الصغرى 27 15 85 45

أبو موسى 27 18 80 40 .