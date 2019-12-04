شمسة آل مكتوم تحتفل باليوم الوطني في النادي المصري بدبي

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية وحضور الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، احتفل النادي المصري بدبي باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، وحضر الحفل المستشار محمد عكاشة نيابة عن سفارة جمهورية مصر العربية بأبوظبي، وأحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة النادي المصري بدبي، ولطفي بن عادل القنصل العام لجمهورية تونس، وغسان بن سلطان ممثل القنصلية الفلسطينية، ولطفي حسين رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وعدد من الشخصيات العامة الإماراتية.

كما حضر الحفل ممثلو بعض الاتحادات الرياضية ومركز المشاعر الإنسانية لأصحاب الهمم، وبدأ الحفل بالسلام الوطني لكل من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية.

وألقت الشيخة شمسة آل مكتوم كلمة خلال الحفل ووجهت التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى أصحاب السمو الشيوخ حكام دولة الإمارات.

وأشارت الشيخة شمسة إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حكيم العرب، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أسسا دولة الاتحاد، وحول زايد الحلم إلى حقيقة، مضيفة أن زايد زرع الحب في قلوب الجميع وخاصة مصر العزيزة.

ودعا احمد أبو عجيلة إلى الوقوف دقيقة حدادا على شهداء الوطن، وقال أبو عجيلة نتقدم بالتهاني الى قيادة الإمارات وشعب الإمارات الذي تربى وترعرع وتعلم من حكيم العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأضاف أن النموذج الإماراتي جدير بأن يحتذى به في العالم العربي والإسلامي.

وتقدم بالشكر لمركز المشاعر الإنسانية لأصحاب الهمم ومنى المنصوري سفيرة الأمم المتحدة لأصحاب الهمم بدول مجلس التعاون الخليجي.

وألقى المستشار محمد عكاشة كلمة توجه فيها بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 48 وقال إنه عيد لكل العرب ومنهم مصر، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون بينهما في العديد من المجالات، منوها باتفاقيات التعاون المختلفة بين الجانبين، كما وجه الشكر إلى الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم على رعايتها للحفل.