15852 مكالمة تعاملت معها شرطة الشارقة وحالة وفاة واحدة

المصدر: ​الشارقة - البيان

أوضحت إحصائية صادرة عن غرفة العمليات، وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن عدد المكالمات الهاتفية، التي تلقتها غرفة العمليات المركزية 15 الفا و852 مكالمة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، كما سجلت إدارة المرور والدوريات حالة وفاة واحدة نتيجة حادث دهس خلال الفترة ذاتها.

وأفاد العقيد جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، بأن غرفة العمليات المركزية تلقت 13.612 مكالمة هاتفية على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، بينما تلقت 2240 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة، وقد تحققت معدلات إيجابية لسرعة الاستجابة في تصنيف الحوادث، والبلاغات، وتقييمها من قبل المستجيب الأول، لضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وأوضح مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، فصنفت البلاغات إلى جنائية ومرورية وطارئة وغير طارئة، حيث تم التعامل مع البلاغات وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص جميع العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأهاب العقيد جاسم بن هدة السويدي بأفراد الجمهور إلى الاتصال بالرقم (999) المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، مشيراً إلى أن المكالمات غير الطارئة قد تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصص لبقية المتصلين من الجمهور، والذين قد يكونون بأمس الحاجة للمساعدة.

ومن جانبه أشار مدير إدارة المرور والدوريات المقدم محمد علاي النقبي، إلى أن العطلة الرسمية قد خلت من الحوادث والمخالفات المرورية عدا حادث دهس نتج عنه حالة وفاة، مضيفاً أن الإدارة بذلت جهوداً مضاعفة، لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، من خلال نشر الدوريات بصورة مكثفة، والتي شملت دوريات الطرق الداخلية، ودوريات الطرق الخارجية، إضافة إلى دوريات الإسناد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، وتأمين تنقل مستخدمي الطرق، إلى جانب التواجد المكثف من قِبل رجال المرور في جميع المواقع الحيوية والسياحية في الإمارة، لمنع ارتكاب المخالفات المرورية، التي قد تحدث نتيجة للكثافة المرورية خلال العطلات الرسمية.