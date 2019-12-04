شرطة رأس الخيمة تتلقى 9261 استفسار خلال أيام عُطلة اليوم الوطني 48

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، مجموع 9261 استفسار خلال أيام عُطلة اليوم الوطني الثامن والأربعين، في الفترة ما بين يوم (الخميس الموافق 28 نوفمبر) لغاية يوم (الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر)، وذلك حسب ما صرّح به العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، حيث تنوعت هذه الاستفسارات ما بين مرورية وجنائية وخدمات انسانية ومجتمعية، وغيرها.

وصُنفت هذه الاستفسارات حسب أهميتها، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل استفسار، ومد يد العون والمساعدة بالتعامل مع كل اتصال وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص حسب نوع كل استفسار تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وأشار سعادة نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى أن عناصر الشرطة بذلو جهوداً، لتعزيز السلامة المرورية على بعض الطرق، من خلال نشر الدوريات بصورة مكثفة، والتعامل مع بعض التصرفات الطائشة لبعض الشباب خلال الاحتفالات برغم التنويهات والتعليمات الصادرة قبل انطلاق الاحتفالات، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، إلى جانب وجود رجال المرور في جميع المواقع الحيوية في الإمارة، لمنع ارتكاب المخالفات المرورية، التي قد تحدث نتيجة للكثافة المرورية خلال فترة الاجازة.