حمد العامري يتألق على مسرح القرية العالمية بمناسبة اليوم الوطني 48

المصدر: البيان الإلكتروني

استمتع ضيوف القرية العالمية بحفل حصري للنجم الإماراتي حمد العامري، احتفالاً باليوم الوطني 48 الإثنين 2 ديسمبر على المسرح الرئيسي. حيث قدّم العامري وسط حشد من الضيوف مجموعة من أعماله الشهيرة التي تعكس روح الحب والولاء للوطن.

ويعتبر حفل حمد العامري أحد أبرز المهرجانات التي استضافتها القرية العالمية للاحتفال باليوم الوطني، إضافةً إلى باقة ضخمة من أروع العروض والفعاليات الثقافية التي استمتع بها الضيوف طوال فترة الإحتفالات التي عزّزت مكانة القرية العالمية كأفضل وجهة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب شعب الإمارت.