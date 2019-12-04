«أخبار الساعة»: إنجازات الإمارات المتتالية تعكس روح الإصرار والمثابرة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الإنجازات المتتالية التي تحققها دولة الإمارات إنما تعكس روح الإصرار والمثابرة التي تميزت بها الدولة منذ تأسيسها قبل 48 عاماً.

وتحت عنوان «عام جديد في عمر اتحادنا المديد».. أضافت أن هذا الاحتفال جاء في ظل المزيد من الإنجازات والأحلام التي تحققت على أرض الواقع خلال عام 2019، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، وهو هزاع المنصوري، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لفصله التشريعي السابع عشر، التي عكست تطورات مهمة في مسيرة الحياة البرلمانية الإماراتية، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير مسيرة المجلس ودوره على المستويين التشريعي والرقابي.

وذكرت النشرة الصادرة اليوم عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية».. أن اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر 2019، تبدأ دولة الإمارات عاماً جديداً مملوءاً بالمزيد من الطموحات والأمنيات، في ظل السعي الدائم والدؤوب لقيادتنا الرشيدة لكي تكون الإمارات في مقدمة الصفوف، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وخلال العام الجديد في عمر الاتحاد، ستكون الدولة على موعد مع حدث ضخم هو إكسبو 2020، حيث ستستضيف دبي كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط هذا الحدث الدولي المرموق، الذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية، من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي.

وتابعت في الواقع، فإن هذه الإنجازات المتتالية التي تحققها دولة الإمارات إنما تعكس روح الإصرار والمثابرة التي تميزت بها الدولة منذ تأسيسها قبل 48 عاماً، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين شاركوه تحقيق حلم الاتحاد، وتأسيس نموذج اتحادي عربي استطاع أن يصمد ويتعمق مع مرور السنوات، إلى أن باتت دولة الإمارات أكثر الدول العربية تماسكاً وصلابة.

وأشارت إلى أن سارت القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على هذا النهج من الإصرار والمثابرة على تعميق الاتحاد وترسيخه، على النحو الذي جعل من دولة الإمارات، في ظل ما حققته من إنجازات تنموية تجربة ملهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضافت أنه في ظل ما تحققه الإمارات من إنجازات متتالية وما تحصده من مراتب متقدمة في كل مؤشرات التنمية، تسير الدولة بخطى واثقة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.