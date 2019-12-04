«تدوير» تعالج 716 ألف طن نفايات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

كشفت «تدوير» مركز إدارة النفايات في أبوظبي، أن إجمالي كمية النفايات التي تم جمعها خلال أكتوبر الماضي في نطاق مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها، عبر عقودها التشغيلية، بلغت 716,289 طناً، منها 92.187 طناً من النفايات البلدية الصلبة، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات الصناعية والتجارية 431.262 طناً.

وأشارت إحصاءات «تدوير»، الصادرة مؤخراً، إلى أن كمية النفايات الخضراء بلغت 32.902 طن، في حين بلغ إجمالي مخلفات المسالخ التي تم جمعها 756 طناً.

وفي إطار جهود «تدوير» للحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، جمع المركز ونقل 175.741 طناً من نفايات البناء والهدم، و121 طناً من نفايات الإطارات المستعملة، خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر عقودها التشغيلية.

وسعياً لتأكيد دورها في دعم الأمن البيولوجي قامت تدوير بمعالجة 585 طناً من النفايات الخطيرة، كما قامت تدوير بمعالجة 424 طناً من النفايات البلاستيكية، و303 أطنان من مخلفات الورق والكرتون، دعماً لجهودها الدؤوبة في معالجة الملوثات البيئية والحد من تأثيراتها السلبية.

تفعيل

وقال المهندس عبد المحسن الكثيري، رئيس فريق دعم الاستثمار في قطاع النفايات بمركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، لـ«البيان» إن المركز يسعى بشكل مستدام لتفعيل خدمات إدارة النفايات بمعايير عالمية، وأول جهة حكومية في العالم توظف هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال GBCI لتكون تدوير مرجعاً لكل الشركات، حيث يعتزم المركز في المرحلة الأولى بدء تنفيذ العملية على نطاق المجمعات التجارية والفنادق، وتشجيع هذه القطاعات على الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، والدعوة لتضافر الجهود والسعي الحثيث للتقليل التدريجي من النفايات على مدار 3 سنوات للوصول إلى الهدف النهائي وهو أن تكون إمارة أبوظبي خالية من النفايات.

وأكد الكثيري أن تدوير تسعى لتحقيق إدارة متكاملة للنفايات عبر الاستثمار الأمثل للأصول والموارد البشرية المتخصصة، والحلول التكنولوجية ذات المستوى العالمي.