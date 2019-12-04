مؤتمر «إنترنت الأشياء» الدولي ينطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ينطلق المؤتمر الدولي حول «إنترنت الأشياء» صباح اليوم بأبراج الإمارات، بتنظيم من جامعة دبي بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «فرع الإمارات» ويستمر إلى غاية 7 ديسمبر الحالي بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

ويتم خلال المؤتمر والذي يشارك فيه 300 من أساتذة الجامعات والباحثين من 25 دولة عرض العديد من البحوث والدراسات المتخصصة وآخر ما توصلت إليه تقنيات «إنترنت الأشياء» في مجالات الصحة والتعليم والبناء والمصارف والتمويل وغيرها والتي ستحدد معالم المستقبل للمدن الذكية والمستدامة، وتتضمن أجندته العديد من أوراق العمل والجلسات وورش العمل والعروض التقديمية والتي تشتمل على 3 مسارات، التقني والحكومي والتطبيقي وسيتم تخصيص يوم كامل للمسار التطبيقي يتخلله عرض أهم التطبيقات في هذا المجال.

من جهته أثنى الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر يسد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملي في هذا المجال.

وقال: نحن مصممون على تطوير مجال «إنترنت الأشياء» من أجل مستقبل أفضل وأن المشاركين في المؤتمر سيمكنهم التعرف إلى الباحثين المرموقين وعمداء الكليات والمهندسين المتخصصين من عدة دول إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث التي تعرض لأول مرة في مجال هذه التقنية.