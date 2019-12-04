«صحة دبي» تبحث تبادل الخبرات مع الهند

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الاطلاع على مستجدات العالم وتجاربه الصحية وتسويق تجربة دبي، يمثلان جزءاً رئيساً من سياسة الانفتاح التي تتبنى الهيئة تنفيذها، كما يمثلان أيضاً ضرورة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتحقيق الاستفادة القصوى من النماذج المتقدمة، بما يتوافق وتطلعات دبي واستراتيجيتها وأهدافها الرامية إلى تحسن جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الهند، والتي بدأها على رأس وفد من قيادات ومسؤولي «صحة دبي»، حيث اطلع الوفد على تجربة الهند الطبية، لا سيما في مجالات نقل وزراعة الأعضاء وبحوث السرطان والتقنيات الحديثة.

وأوضح القطامي أن الهيئة حريصة على التعرف إلى مستجدات العالم الصحية، في جميع المجالات.

وذكر معاليه اهتمام هيئة الصحة بدبي بتوثيق الشراكات ومد جسور التعاون وبناء العلاقات المتميزة مع المؤسسات الصحية، وذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن من شأن ذلك تعميم الاستفادة، والترويج لنموذج دبي الصحي، وتجربة الهيئة والشوط المهم الذي قطعته على طريق الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

فقرات

وشملت جولة الوفد الرسمية في الهند العديد من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية المرموقة في كيرالا وبنغالور ومومباي لاستكشاف فرص التعاون في قطاع الرعاية الصحية، حيث زار الوفد يتقدمه معالي القطامي وزارة الصحة ورعاية الأسرة في حكومة ولاية كيرالا، ودارت المناقشات في مختلف المجالات الطبية، وفرص تبادل الخبرات والتجارب، بين الوفد وقيادات الوزارة، ومن بينهم الدكتورة ساريتا آر إل مديرة الخدمات الصحية.

وقدم مسؤولو وزارة الصحة ورعاية الأسرة لمحة عامة عن أداء النظام الصحي في ولاية كيرالا، وبرامج الصحة العقلية التي تم تقديمها في المراكز الطبية للأسرة، وبرامج الصحة العقلية المدرسية، كما قدموا نبذة عن سير العمل في مرافق الصدمات وكذلك مرافق إدارة الكوارث. وناقشوا صحة الأم والطفل وأهمية الوقاية وكذلك التشخيص المبكر للأمراض على مستوى المراكز الصحية الأولية.

وزار الوفد Aster Medcity في كوتشي، بولاية كيرالا وهو المستشفى الرئيسي لشركة Aster DM Healthcare في الهند، وكان في استقبال معالي القطامي والوفد المرافق، الدكتور آزاد موبين، مؤسس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Aster DM Healthcare، حيث تعرف الوفد إلى مجموعة التجهيزات والتقنيات التي تدار بها العملية الطبية، وكذلك تجهيزات غسيل الكلى.

والتقى الوفد مجموعة من القيادات الصحية في ولاية كيرالا، في مقدمتهم الدكتور ساجي جوبيناث الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيرالا للشركات الناشئة.