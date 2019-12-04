حمدان بن زايد يطلع على برنامج الهلال الأحمر لإغاثة متضرري زلزال ألبانيا

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بوفد الهيئة الموجود حالياً في العاصمة تيرانا لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له ألبانيا، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. واطلع سموه خلال الاتصال بعامر الزعابي رئيس وفد الهيئة على أحوال أعضاء الوفد، ووقف على تفاصيل نوعية المساعدات الإنسانية الجاري تقديمها بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في مجالات الغذاء والدواء ومواد الإيواء للمتأثرين. كما تعرف سموه على العمليات التنسيقية التي يجريها الوفد مع الجهات الألبانية المختصة لتقديم خدمات إنسانية تلبي احتياجات المتضررين في الوقت الراهن.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وفد الهلال الأحمر بتعزيز دور الدولة الإنساني والإغاثي في ألبانيا، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية السائدة هناك. كما وجه سموه بالإسراع في تنفيذ البرنامج الإغاثي وتوسيع مظلة المستفيدين منه.