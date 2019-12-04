«كهرباء دبي» تدعم مؤتمر «مركبات المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها الشريك الحكومي الداعم في فعاليات النسخة الـ 5 من «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل» الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ويعتبر الفعالية السنوية الأكبر على مستوى المنطقة للشركات الرائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام.

ويشهد المؤتمر الذي يقام في فندق جراند حياة دبي مشاركة أكثر من 25 خبيراً في قطاع المركبات والتنقل لبحث خيارات التنقل في حقبة الاستدامة، وتقديم شرح مفصل حول مستقبل النقل وأهم التغييرات المنتظرة في المستقبل القريب. كما يستضيف المؤتمر معرضاً مفتوحاً للجمهور، ويحتضن عدداً من الشركات الرائدة والخبراء في مجال التنقل العالمي، إلى جانب استعراض عدد من أبرز التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في القطاع.

حرص

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية في دبي.

وبصفتها المزود الحصري للكهرباء في دبي، أخذت الهيئة زمام المبادرة وأطلقت في العام 2015 مبادرتها الرائدة «الشاحن الأخضر» لتشجيع الجمهور على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة من خلال إنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بما ينسجم مع مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، ورؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وأهداف خطة دبي 2021 التي ترمي إلى جعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها».