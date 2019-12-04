جائزة أبوظبي تنظم مبادرة «دارنا أمانة»

المصدر: أبوظبي - وام

بمشاركة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، نظمت جائزة أبوظبي مبادرة تطوعية بعنوان «دارنا أمانة» لتنظيف حديقة العائلة في كورنيش أبوظبي.

وشارك في المبادرة التي جاءت بالشراكة مع مؤسسة الإمارات ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وشرطة أبوظبي أكثر من 200 متطوع من مختلف الجنسيات والأعمار. واشترك المتطوعون في مبادرة «دارنا أمانة» عن طريق منصة «متطوعين.امارات» الوطنية، والتي تقدَّم من قبل مؤسسة الإمارات، كما جمعت المبادرة متطوعين من 16 جنسية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 10 و 65 عاماً.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «إن مشاركة متطوعين من جنسيات مختلفة في المبادرة، دليل على أن حب الوطن والحرص على خدمته ليس مقصوراً على المواطنين فقط، بل يمتد ليشمل إخواننا من الجاليات المختلفة المقيمة في الدولة أيضاً، فمشاركتهم جاءت تأكيداً على قيم التعاون والتآخي المترسخة في مجتمعنا».

وأضاف سموه: «كما أننا نشكر الأبطال المجهولين من عمال النظافة الذين أخذوا على عاتقهم نظافة الأماكن العامة في المدينة وشوارعها لتزهو العاصمة بأبهى صورة على مدار العام».

مبادرات مجتمعية

جاءت الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تقوم بها اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي للترويج والتعريف عن قيم الجائزة التي تهدف للتشجيع على عمل الخير وخدمة المجتمع، لما لها من دور وأثر إيجابي على حياة الفرد والمجتمع.