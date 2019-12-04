الجواز الإماراتي الأقوى في العالم لعام كامل

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حقق جواز السفر الإماراتي إنجازاً جديداً، حيث احتفظ بالمركز الأول في مؤشر «باسبورت إندكس» كأقوى جواز سفر في العالم لعام كامل منذ صعوده إلى المركز الأول في مطلع ديسمبر الماضي، كما عزز تواجده في المركز الأول بحصد المزيد من إعفاءات التأشيرة ودخول 179 دولة حالياً دون تأشيرة، وتوسيع الفارق بينه وبين المركز الثاني إلى 8 إعفاءات.

وكان جواز السفر الإماراتي حقق إنجازاً غير مسبوق في الأول من ديسمبر العام الماضي، حيث صنف مؤشر «باسبورت إندكس»، الجواز الإماراتي ليكون الأول عالمياً بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة، وذلك بالتزامن مع «عام زايد» واليوم الوطني الـ47.

وأكد مؤشر Passport Index في تقرير له: «أنه على الرغم من مرور سنة كاملة على صعود الجواز الإماراتي إلى المركز الأول إلا أنه ما زال يتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، كما تم قياسه بواسطة المؤشر الذي يعد منصة تفاعلية عالمية لقياس قوة التنقل الفعلي عبر العالم وإمكانية دخول دول العالم بدون قيود التأشيرة، إذ يتمتع الإماراتيون الآن بدون تأشيرة أو تأشيرة عند وصولهم إلى 90% من دول العالم».

وأشار التقرير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت خلال السنة الماضية على متطلبات الحصول على التأشيرة المعفاة من التأشيرة من 11 دولة جديدة منها: جمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وناميبيا وجنوب إفريقيا ومنغوليا ونيجيريا وباكستان وروسيا وجنوب السودان وسورينام وأوزبكستان.

وقال أرماند آرون، مؤسس ورئيس شركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية صاحبة المؤشر العالمي: «كان الحصول على المركز الأول صعباً، لكن الإبقاء عليه سيكون أصعب، لافتاً إلى أن المثير للدهشة أن الأمر لم يقتصر على بقاء جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة فحسب، بل تمكن من زيادة تقدمه بشكل ملحوظ».

وأشار التقرير إلى أنه مع الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي، يمكن للإمارات العربية المتحدة الآن أن تضع هدفاً جديداً لتصبح البلد الأكثر ترحيباً في العالم بضيوفها، حيث سينطلق إكسبو الذي يعد «أعظم معرض في العالم»، ويستمر لمدة نصف عام ليحتفي بالثقافة والتعاون والابتكار الدولي وليترك إرثاً دائماً من التسامح والعمق الإنساني.

ولفت إلى أنه نظراً لأن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تتصدر تصنيف جوازات السفر، فهي أيضاً أول دولة تستضيف معرضاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مع تأكيد 190 دولة مشاركة على وجودها، ومن المتوقع أن يحطم معرض Expo 2020 في دبي جميع سجلات الحضور العالمية منذ إنشاء المعرض.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا تتصدر حالياً المراكز الـ3 الأولى بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.