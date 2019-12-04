1486 أسرة في عجمان استفادت من مساعدات «دار البر» في 9 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت جمعية دار البر أن ألفاً و486 أسرة من جنسيات عدة استفادت من المساعدات الإنسانية التي قدمها فرع الجمعية في عجمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2019.

وقال فيصل صحراوي، مدير فرع «دار البر» في عجمان، إن حصيلة المساعدات الإنسانية التي قدمها الفرع في الإمارة منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغت 7 ملايين و484 ألفاً و900 درهم، منها 3 ملايين و336 ألفاً اندرجت في إطار مساعدات «السكن»، وقُدمت لـ711 أسرة، ومليون و851 ألفاً و57 درهماً لبند «التعليم»، وذهبت لمصلحة 414 أسرة، ومليون و392 ألفاً و304 دراهم صرفت في مجال «علاج المرضى» لمصلحة 102 أسرة، مقابل 259 أسرة استفادت من المساعدات المادية والمعيشية الأخرى، بكلفة 905 آلاف و343 درهماً.