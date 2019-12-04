سفارات وقنصليات الدولة تحتفي باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج باليوم الوطني الــ 48 للدولة، والذي جاء بالتزامن مع عام التسامح 2019، بحضور كبار المسؤولين الذين قدموا التهاني لقيادة وشعب الإمارات، وأشادوا بالإنجازات التي تحققت بفضل حرص قيادتها الحكيمة، شارك فيها السفراء العرب والأجانب والمسؤولون في دول العالم، والعديد من ممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة ووسائل الإعلام، إضافة لممثلي بعض الشركات الإماراتية.

فخر واعتزاز

وعبرت الاحتفالات التي أقيمت على مستوى السفارات والقنصليات التابعة للدولة في مختلف دول العالم، عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، واحتفاء بالذكرى العظيمة لقيام الاتحاد، وما حققته الدولة من نهضة وتطور في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

احتفالية كبرى

وأقامت سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات بمشاركة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وحضور لفيف من المدعوين وكبار المسؤولين المصريين على رأسهم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وعدد من السفراء العرب والأجانب والفنانين والمفكرين والإعلاميين والشخصيات العامة وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وقال السفير الجنيبي في كلمته إن هذا الاحتفال يأتي بذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي، وهي الذكرى الثامنة والأربعون لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشرق فجر الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 وبدأت خطوات رحلة دولتنا الواثقة والمظفرة نحو التقدم والتنمية، لتحقيق طموحها الريادي في كافة المجالات تجسيداً «لرؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في الذكرى الخمسين لإنشائها.

احتفالات نوعية

وأقامت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ميونخ احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 48، حيث كان القنصل العام عبد الباسط المرزوقي في مقدمة المستقبلين مع أعضاء البعثة الدبلوماسيين ومديري المكاتب الصحية بالقنصلية العامة.

كما احتفلت القنصلية العامة للدولة في ساو باولو في البرازيل بالعيد الوطني الـ 48 بحضور حاكم ولاية ساو باولو وكبار المسؤولين ورجال الأعمال ورجال الدين، حيث أضاءت ولاية ساو باولو معالمها بألوان علم الإمارات لأربعة أيام احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي.

كما أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية كولومبيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 حضره العديد من كبار المسؤولين في الحكومة والكونغرس الوطني ورؤساء الجامعات والصحفيين والرياضيين ورجال الأعمال.

مشاركة فاعلة

وأقامت سفارة الدولة في ليما في جمهورية بيرو، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة بحضور ادغر فاسكيز وزير التجارة الخارجية والسياحة، والجنرال سيزار أستودّيو رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة البيروفية، وعدد من المسؤولين البيروفيين والسفراء المعتمدين في ليما.

واحتفلت القنصلية العامة للدولة في بون باليوم الوطني إحياء لذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيدا لوحدة الوطن وتعبيرا عن الانتماء الوطني للقيادة الرشيدة، وحضر الحفل جمع غفير من كبار المسؤولين الحكوميين في الولاية والدبلوماسيين ورجال الأعمال والأطباء.

وأقامت سفارة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، بحضور المسؤولين وممثلي فئات المجتمع وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية بلغاريا.

ومن وحي وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، احتفلت سفارة الدولة في كوبنهاغن باليوم الوطني الـ 48 ووقّع الضيوف على وثيقة سفارة الدولة للتسامح التي أحيطت بالورود وجاء فيها «باسم الأخوة الإنسانية التي تجمع البشر جميعاً، وتوحدهم وتساوي بينهم... أتعهد بأن أدعم مبادئ التسامح والتعايش بأفضل ما أستطيع».

تكريم

واختارت سفيرة الدولة في الدنمارك فاطمة المزروعي ممثلين عن فريق أصحاب الهمم الدنماركي المشارك بدورة الألعاب الأولمبية الخاصة في أبوظبي كضيوف شرف تم تكريمهم على تميز أدائهم وتشجيعهم على مزيد من التحدي والعطاء.

وتحت شعار «روح الاتحاد» احتفلت السفارة الإماراتية في ماليزيا بالعيد الوطني الـ 48 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور السفير خالد غانم الغيث، ووزير الزراعة الماليزي صلاح الدين أيوب ممثلاً للحكومة الماليزية.

وشهد الحفل حضوراً حافلاً من السفراء العرب والأجانب، والعديد من ممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة ووسائل الإعلام، إضافة لممثلي بعض الشركات الإماراتية الكبرى مثل شركة «مبادلة» للبترول.

حضور رسمي

فيما استضافت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حفل أقيم في فندق واندا فيستا في بكين، بحضور تشاي جيون المبعوث الصيني الخاص بشؤون الشرق الأوسط.

واستعرض الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة في بكين، خلال الحفل فيديو يوضح معرض دبي إكسبو 2020 على الجمهور، إلى جانب الجناح الصيني الذي يحمل عنوان «بناء مجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية - الفرص والابتكار».

إنجازات تنموية

كما احتفلت السفارة الإماراتية في موريتانيا باليوم الوطني الإماراتي، وقال سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم حمد المهيري، إن الذكرى الـ 48 لليوم الوطني تأتي في وقت حققت فيه الإمارات إنجازات تنموية كبيرة.

ضمن احتفالات سفارة الدولة لدى كازاخستان باليوم الوطني الـ 48 نظمت البعثة يوم التراث الإماراتي في المتحف الوطني في مدينة نور سلطان، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة في جمهورية كازاخستان ومعهد الشارقة للتراث ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وفرقة المزيود.

وتقدمت سفارة الدولة في جمهورية كازاخستان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 48 للاتحاد.

واحتفالاً بالعيد الوطني 48 للدولة أقامت سفارة الدولة في جاكرتا حفل استقبال حضره وزير الشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بينسار، ووزير الشؤون الداخلي الفريق تيتو كارنافيان، ووزير الأراضي والتخطيط الحضري سفيان جليل والسفراء المعتمدون ورجال السياسة والاقتصاد والإعلام.

شخصيات سياسية

واحتفلت سفارة الدولة في لاهاي في هولندا بالعيد الوطني الـ 48 بحضور شخصيات سياسية هولندية وأجنبية ومجموعة من السفراء وممثلي البعثات الأجنبية وأعضاء المنظمات والمحاكم الدولية. وقد قدمت فرقة المزيود الحربية الفن الإماراتي التراثي بحضور الدكتورة حصة العتيبة سفيرة الدولة في لاهاي.

وأقام القائم بالأعمال محمد علي بن عيلان في العاصمة السنغالية حفل استقبال في متحف الحضارات الإفريقية بداكار بحضور مختار سيسي وزير النفط والطاقة، حيث استعرض القائم بالأعمال في كلمته مسيرة الاتحاد ومنجزاته الرائدة، كما أقام السفير عبد الله السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا حفل استقبال في العاصمة الأسترالية كانبيرا بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.