محمد بن زايد: تلاحم أبناء الوطن ركيزة قوتنا للحفاظ على المكتسبات

المصدر: الوثبة ــ وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وقوة تلاحمهم، وقال سموه: إن متانة أواصر الترابط بين أبناء الإمارات وانتمائهم وتمسكهم بموروثهم الأصيل وقيم المؤسسين ومبادئهم الراسخة، هي مصدر سعادتنا وفخرنا وركيزة قوتنا للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الروح الوطنية العالية لدى شعب الإمارات هي ثمرة غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ أمس، «مسيرة الاتحاد» التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبة، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.

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