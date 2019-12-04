استقبال طلبات «القروض للنماذج الموحدة» الأحد

المصدر: دبي - أحمد يحيى

كشف سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»: «أنه سيتم استقبال طلبات فئة القروض للنماذج الموحدة بدءاً من الأحد المقبل الموافق لـ 8 ديسمبر الجاري، وسيستمر التقديم لمدة شهر.

وأضاف قرقاش أن «ذلك يأتي ترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين، وانطلاقاً من اهتمامها البالغ بتحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبناء الإمارات، عبر توفير أشكال متعددة من الدعم السكني».

وبيّن قرقاش أن «مبادرة مساكن النماذج الموحدة، التي أطلقتها المؤسسة قبل فترة تضم 5 نماذج سكنية بمساحات وأسعار مختلفة، وبإمكان المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية الاستفادة من المبادرة من دون التقيد بمشاريع المؤسسة»، مشيراً إلى «أنهم وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة يسيرون وفق خطة مستقبلية طموحة تتمحور حول تعزيز سعادة المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي وتقديم خدمات مبتكرة وذكية تلبي احتياجاتهم وتفوق تطلعاتهم من خلال مشاريع إسكانية طموحة ومستدامة، تحقق سعادة المواطنين».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إنه بناءً على التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجه معظم الملاك في بناء مساكنهم، ولتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات الإسكانية التي يحصلون عليها، أطلقت المؤسسة المبادرة، التي تتلخص في توفير المؤسسة نماذج ثابتة للمساكن، بأسعار تنافسية، وبأحجام متباينة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة، سواء من ناحية عدد أفرادها أو من ناحية مقدرتها المالية».

أسعار مناسبة

وتابع قرقاش: «إن هذا التنوع من شأنه أن يجعل هناك خيارات واسعة للمواطنين، تتيح لهم اختيار أفضلها بالنسبة لهم، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من رغبة المؤسسة في التخفيف عن المستفيدين، وتحقيق سعادتهم واستقرارهم، بدءاً من اختيار النموذج السكني المناسب لهم ووصولاً إلى الاستلام النهائي للمسكن»، مشيراً إلى أن «المؤسسة ومن خلال مبادرة مساكن النماذج الموحدة تتولى تشييد مساكن المستفيدين من المنح والقروض السكنية على أراضيهم الخاصة، في أي منطقة من مناطق دبي، ويحق للمستفيد اختيار نموذج المسكن من بين 5 نماذج جاهزة، بواجهتين إحداهما كلاسيكية والأخرى حديثة، وبأسعار تبدأ من 960 ألفاً، وصولاً إلى مليون و670 ألف درهم، مضيفاً أن مدة تنفيذ المشروع السكني 13 شهراً، منذ اليوم الأول للتنفيذ في موقع البناء، ويمكن زيادة هذه المدة إلى 18 شهراً، تحسباً لأي ظروف أو طوارئ».