شرطة دبي تعرّف موظفيها بحقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ورشة عمل بعنوان «الاحترام للملكية الفكرية» في نادي ضباط شرطة دبي على مدار يومين، بهدف نشر المعرفة لموظفي شرطة دبي من مختلف القطاعات، في مجال حقوق الملكية الفكرية والأدوار والصلاحيات والأحكام والمسؤوليات المتنوعة والمختلفة في هذا الجانب.

ورشة

وقال العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، في كلمة افتتاح الورشة، بحضور سامر الطراونة، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والمقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، قال إن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على عقد مثل هذه الورش التي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة في جانب مهم وهو الملكية الفكرية، وتعمل بالتنسيق مع منظمة «الويبو» ومختلف الجهات ذات العلاقة في تعزيز مفاهيم احترام الملكية الفكرية.

وأضاف العميد رفيع، أن حماية الملكية الفكرية في المجتمعات يُعد مؤشراً على ما تتمتع به الدولة من تقدم وحضارة، وعلى وجود إدارة لعملية المعرفة والابتكار في هذه المجتمعات والمنظمات والدول.

وأكد العميد رفيع أن الحماية القانونية للابتكارات الجديدة، تدفع بعمليات الاستثمار والإنفاق على الابتكارات بشكل أكبر وأفضل.