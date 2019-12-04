496 متطوعاً في منصة «الشرطي جارك»

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المتطوعين في منصة الشرطي جارك التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي 496 متطوعاً منهم 404 من الرجال و92 من النساء، حيث شارك متطوعو المنصة في 219 مناسبة مجتمعية، وقدموا مساعدات إنسانية لـ 12 حالة، وقاموا بعقد 21 ورشة عمل توعوية، وغيرها من النشاطات الأخرى.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، في مركز شرطة بردبي، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات.

إدارة البيئة والصحة

واستعرض العقيد عمر الغيث، رئيس قسم نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، نتائج نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لعام 2019 المُطبق على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

الاستعداد لإكسبو

وبدوره، استعرض الرائد عبد العزيز الشمري من الإدارة العامة للمرور، والنقيب محمد عيد بالعبد من لجنة تأمين الفعاليات، ملخص زيارتهما لمعرض إكسبو بكين 2019.

منتجات النزلاء

ومن جانبها، قدمت أماني أحمد محمد وزينب حسين من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، نبذة حول مشروع تسويق منتجات النزلاء على موقع نون، حيث إنه من المتوقع بيع منتجات النزلاء مع بداية العام 2020.