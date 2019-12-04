شرطة رأس الخيمة تحصل على اعتماد معايير الأيزو في 3 أنظمة إدارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الاعتماد العالمي لمعايير الأيزو في كل من: نظام إدارة الابتكار وفق النموذج الأوروبي «ISO56002-2019» ونظام إدارة المعرفة ISO30401-2018 ونظام إدارة الشراكات ISO44001-2018 من شركة SGS Gulf LTD.

وتسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط شهادات الاعتماد العالمي لمعايير الأيزو في الأنظمة الإدارية الثلاثة.

وأكد اللواء النعيمي أن تحقيق هذا الإنجاز الجديد ما كان ليتحقق إلا من خلال دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وبجهود فرق عمل متميزة، واصلت الليل بالنهار وعملوا بكل جهد وإخلاص وتفانٍ لتحقيق هذه الإنجازات التي توجت بالحصول على الاعتماد الدولي «الأيزو» في هذه الأنظمة الإدارية الحديثة والمعاصرة، ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جودة وإدارة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة تسير بخطى ثابتة وواثقة في طريق حوكمة الأداء الشرطي في مختلف القطاعات انطلاقاً من رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يضمن تحقيق الأجندة والمؤشرات الوطنية.