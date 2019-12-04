«إقامة دبي» تطوّر مهارات موظفيها عبر برنامج «لغات دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، «برنامج لغات دبي»، على منصة إثراء الذكية للتعلم المستمر، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تدريب وتطوير موظفي الواجهة الأمامية في منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية عامةً، والمنفذ الجوي على وجه الخصوص، وذلك للمكانة التي يتصدرها مطار دبي الدولي باعتباره على رأس قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم لحركة المسافرين.

سعادة

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق سعادة ورضا الناس وضمان مستقبل أفضل لهم، بحيث تكون دولة الإمارات ضمن أسعد دول العالم بحلول العام 2021، مضيفاً أن «برنامج لغات دبي يأتي ضمن الأجندة الوطنية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر التنمية البشرية وأكثر الدول سعادة، ونحرص في الإدارة على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، من خلال تزويد الموظف بالمهارات اللازمة، وتطويره وتسليحه بالمعارف واللغات تسهيلاً للتعامل مع تنوع الجنسيات في الدولة، لكي يكون قادراً على إحداث تطوير إيجابي في أدائه، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى درجات السعادة للمسافرين والمقيمين على أرض الدولة»، لافتاً إلى أن تعلم اللغات الأخرى هو مفتاح لتعلم ثقافات العالم وحضاراتها.

استعدادات

وأضاف أن برنامج «لغات دبي» يأتي ضمن استعدادات إقامة دبي لاستقبال الحدث الأروع إكسبو 2020، حيث يستقبل به موظفو المنافذ عشرات الملايين من الزوار المسافرين المتعددي الجنسيات واللغات، مؤكداً أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم بالصورة التي تليق بمكانة الدولة، كونها الواجهة الأمامية في استقبال كل من يدخل إلى أرض الإمارات.

تدريب

قال العميد عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة ، أن «برنامج لغات دبي» يعتبر إضافة إلى حزمة البرامج التدريبية في منصة إثراء الذكية للتعلم المستمر، والتي تتيح فرصة للتدريب الذاتي التلقائي للموظفين على مدار العام، وتتميز بتنوع أساليب التدريب، وتعزيز فرص التعليم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، مضيفاً أن برنامج «لغات دبي» يتضمن خمس لغات، متمثلة باللغة الفرنسية، واللغة الصينية، واللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الإسبانية، كما يتضمن البرنامج عدة محاور تتميز بأسلوب ذكي وحضاري.