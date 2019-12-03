محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والمرر

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقيم مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي لمناسبة زفاف سعيد عمير جمعة عمير بن عتيج الفلاسي إلى كريمة السيد ناصر عوض محيميد بن أحمد المرر.

وحضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين .

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي الفلاسي والمرر أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما سموه حياة زوجية سعيدة مفعمة بالحب والرفاء والبنين.