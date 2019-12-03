طقس الغد غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا.. و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني عند الساعة 08:35 و الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:39.

و بحر عمان متوسط الموج يضطرب مع السحب الركامية ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39 المد الثاني عند الساعة 06: 04 و الجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:43.



و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 29 19 85 45

دبي 29 20 75 45

الشارقة 29 17 85 40

عجمان 28 17 85 40

أم القيوين 29 16 90 45

رأس الخيمة 27 16 85 40

الفجيرة 27 20 70 25

العين 27 18 80 40

ليوا 29 16 95 35

الرويس 27 17 95 50

السلع 27 18 90 40

دلما 28 20 80 40

طنب الكبرى 27 21 85 45

طنب الصغرى 27 21 85 45

أبو موسى 27 21 85 45