محمد بن زايد والشيوخ يشهدون مسيرة الاتحاد

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيوخ اليوم "مسيرة الاتحاد" التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

تنظم المسيرة وزارة شؤون الرئاسة بمشاركة حشد من أبناء الإمارات يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها عبروا خلالها عن عظيم فخرهم وبالغ سعادتهم وابتهاجهم بالمشاركة في احتفالات الوطن بيومه الـ 48 واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.