شرطة رأس الخيمة تحصل على الاعتماد العالمي لمعايير الايزو في 3 أنظمة حديثة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسة انجازات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومن ضمن أوائل الجهات الشرطية على مستوى القيادات الشرطية عالمياً، حصلت القيادة على الاعتماد العالمي لمعايير الأيزو في كل من: نظام إدارة الابتكار وفق النموذج الأوروبي "ISO56002-2019" ونظام إدارة المعرفة ISO30401-2018 ونظام إدارة الشراكات ISO44001-2018 من شركة SGS Gulf LTD .

و تسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بحضور المدراء العامين ومدراء الادارات وعدد كبير من الضباط شهادات الاعتماد العالمي لمعايير الأيزو في الأنظمة الإدارية الثلاثة.

وأكد النعيمي، أن تحقيق هذا الانجاز الجديد ما كان ليتحقق إلا من خلال دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وبجهود فرق عمل متميزة، واصلت الليل بالنهار وعملوا بكل جهد واخلاص وتفاني لتحقيق هذه الانجازات التي تتوجت بالحصول على الاعتماد الدولي "الأيزو" في هذه الأنظمة الادارية الحديثة والمعاصرة، ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جودة وإدارة الأداء المؤسسي.

وأضاف: أن شرطة رأس الخيمة تسير بخطى ثابتة وواثقة في طريق حوكمة الأداء الشرطي في مختلف القطاعات انطلاقا من رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يضمن تحقيق الأجندة والمؤشرات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الاعتمادات العالمية تساهم في تعزيز جودة الخدمات الشرطية بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساعد على تحويل القيادة الى مؤسسة معرفية مبتكره تدعم عملية الإبتكار والتعلم المؤسسي بين الموظفين، وبالتالي رفع مستويات السعادة والرضا لدى المتعاملين والعاملين وتقديم الخدمة بجودة عالية، وفي نفس الوقت توثيق عرى التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الحصول على هذه الاعتمادات سجل اسم شرطة رأس الخيمة ضمن أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم في هذه المجالات، وهذا يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق جميع منتسبي الشرطة من جهة ويدفعنا للمزيد من العمل من اجل الحصول على اعتمادات عالمية أخرى في مجالات مختلفة لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الشرطي في اطار رؤية ورسالة وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة مواصلة عملية التطوير والتحسين المستمر لتصبح شرطة رأس الخيمة في طليعة القيادات الشرطية محليا وعالميا في مجال جودة وتميز الأداء المؤسسي.