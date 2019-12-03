المصدر: وام

قالت نشرة "أخبار الساعة" إن دولة الإمارات العربية المتحدة احتفلت أمس الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر 2019، باليوم الوطني الثامن والأربعين لتأسيس الاتحاد.

وتحت عنوان "عام جديد في عمر اتحادنا المديد" .. أضافت أن هذا الاحتفال جاء في ظل المزيد من الإنجازات والأحلام التي تحققت على أرض الواقع خلال عام 2019، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، وهو هزاع المنصوري، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لفصله التشريعي السابع عشر، التي عكست تطورات مهمة في مسيرة الحياة البرلمانية الإماراتية، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير مسيرة المجلس ودوره على المستويين التشريعي والرقابي.

وذكرت النشرة الصادرة اليوم عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " .. أن اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر 2019، تبدأ دولة الإمارات عاماً جديداً مملوءاً بالمزيد من الطموحات والأمنيات، في ظل السعي الدائم والدؤوب لقيادتنا الرشيدة لكي تكون الإمارات في مقدمة الصفوف، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وخلال العام الجديد في عمر الاتحاد، ستكون الدولة على موعد مع حدث ضخم هو إكسبو 2020، حيث ستستضيف دبي كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط هذا الحدث الدولي المرموق، الذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية، من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي.

وتابعت في الواقع، فإن هذه الإنجازات المتتالية التي تحققها دولة الإمارات إنما تعكس روح الإصرار والمثابرة التي تميزت بها الدولة منذ تأسيسها قبل 48 عاماً، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين شاركوه تحقيق حلم الاتحاد، وتأسيس نموذج اتحادي عربي استطاع أن يصمد ويتعمق مع مرور السنوات، إلى أن باتت دولة الإمارات أكثر الدول العربية تماسكاً وصلابة.

وأشارت إلى أن سارت القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على هذا النهج من الإصرار والمثابرة على تعميق الاتحاد وترسيخه، على النحو الذي جعل من دولة الإمارات، في ظل ما حققته من إنحازات تنموية تجربة ملهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضافت أنه في ظل ما تحققه الإمارات من إنجازات متتالية وما تحصده من مراتب متقدمة في كل مؤشرات التنمية، تسير الدولة بخطى واثقة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021. وفي الواقع، فإن ما استطاعت الدولة تحقيقه من إنجازات كبيرة سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي، إنما تحقق بفضل خطط طموحة، تمت صياغتها بشكل محكم، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بدقة، وهذا أمر مهم للغاية حيث إن الإنجازات لا يمكن أن تتم من دون خطط واضحة، ومن دون متابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دقيق.

وأكدت "أخبار الساعة" - في ختام مقالها الافتتاحي - أن دولة الإمارات، قد استطاعت وخلال فترة زمنية قصيرة قياساً إلى عمر الدول أن تحقق إنجازات يفخر بها كل عربي ومسلم، وهي إنجازات تؤكد أن العرب والمسلمين قادرون على النهوض إذا ما أخذوا بأسباب التقدم وعملوا بكل جد ومثابرة.. مشيرة إلى أن الإمارات، وهي تفتتح اليوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر 2019 عاماً جديداً في مسيرة اتحادها المباركة، تطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعمق مسيرة النموذج التنموي الفريد، الذي أصبح محط تقدير وإعجاب كبيرين من قبل الجميع، وباتت الدولة نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتها الرشيدة، التي لا تعرف المستحيل.