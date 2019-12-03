100 % تأهيل مرافق «كهرباء دبي» وفق كود دبي للبيئة

المصدر: دبي - البيان

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن من أبرز إنجازات الهيئة في تمكين أصحاب الهمم تأهيل كل المباني والمرافق التابعة للهيئة، وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%، وتوظيف 27 موظفاً من أصحاب الهمم في الهيئة من مختلف الفئات موزّعين على 7 قطاعات، وقد بلغت نسبة سعادتهم 99 % للعام 2018.

اهتمام

وأضاف: تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لأصحاب الهمم، وتعمل القيادة الرشيدة على حشد الجهود لدعمهم في كل القطاعات الوطنية، من أجل عالم أفضل تتحقق فيه التنمية المستدامة، وانسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهِمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامِج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم، ومبادرة «مجتمعي، مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجـــلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهِمم بحلول العام 2020، وفـــي إطار دورها مؤسسة حـــكومية مسؤولة مجتمعياً، تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع عبر العديد من المبادرات والبرامج والخدمات، وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

مواءمة

وقال سعيد الطاير: أطلقنا مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي الاستشاري لأصحاب الهمم لمواءمة استراتيجيتنا مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية المتعلقة بأصحاب الهمم. وخصصت الهيئة لموظفيها أصحاب الهمم العديد من المبادرات ومنها مبادرة «أبشر» وخدمة «استشارتي» ومبادرة «مسعف» ومبادرة «صديقي». علاوة على ذلك، أطلقنا مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» لإشراك الشركات التابعة للهيئة وشركائنا في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم؛ كذلك افتتحنا «مركز هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إضافة إلى رعايتنا لمعرض إكسبو لأصحاب الهمم 2020، وتطوير موقعنا الإلكتروني وتطبيق الهيئة الذكي وفق معايير حكومة دبي الذكية، كما نتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لإيجاد مسارات عمل جديدة تسهل انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كونهم أفراداً قادرين على الإنتاج والإبداع.