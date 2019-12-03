فعاليات احتفالية بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في مقرّها الرئيس مجموعة من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني الثامن والأربعين لاتحاد دولة الإمارات.

وتضمنت الفعاليات، التي شارك بها جميع موظفي المؤسسة، برامج ثقافية وتراثية وفقرات فنية تعكس تاريخ الإمارات، وتعزز روح الولاء والانتماء للوطن والوفاء لشهدائه الأبرار، وتروي سيرة الاتحاد الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون.

ونظمت المؤسسة حملة للتبرع بالدم تماشياً مع مبادرة «دمي لوطني» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بهدف إتاحة الفرصة أمام كوادر المؤسسة للمشاركة في هذا الواجب الإنساني والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

وحدة

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «نرفع أسمى التبريكات والتهاني لقيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الذي يوثّق ثمانية وأربعين عاماً من إنجازات الاتحاد الذي حققه الآباء المؤسسون فصنعوا اجتماع الكلمة ووحدة الصف والهدف، وأرسوا دعائم نهضة جعلت دولة الإمارات وجهة الأرقام القياسية على مستوى العالم، ونموذجاً يحتذى في رفع البنيان وتمكين الإنسان».