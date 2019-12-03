هزاع بن زايد: الإمارات تاريخ مضيء وحلم مشرق

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن احتفالية اليوم الوطني الـ 48 في أبوظبي حملت كل معاني الروعة والجمال، وأن الإمارات تاريخ مضيء وحلم مشرق، ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «احتفالية اليوم الوطني 48 في أبوظبي حملت كل معاني الروعة والجمال، لاسيما وأنها جاءت بعنوان «إرث الأولين»، فالإمارات تاريخ مضيء وحلم مشرق صانه الإماراتيون جيلاً بعد جيل حتى وصلت الدولة إلى هذه المكانة الرفيعة التي نفخر بها، وما بناه الأولون أمانة الذود عنها واجب وحمايتها شرف».