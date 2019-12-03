شرطة دبي تنال أعلى تقدير عالمي عن عملية «ستوكر»

المصدر: دبي - البيان

نالت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أعلى تقدير يُشاد به في جوائز الشرطة العالمية «worldClassPolicing» المرموقة في العاصمة لندن، وذلك عن عملية ستوكر باعتبارها أكبر عملية من نوعها على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى القبض على عصابة دولية للمخدرات، وضبط 365 كيلوغراماً من الهيروين والكريستال والحشيش بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليون دولار، حيث تم تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي كتقنيات التعرف على الوجه والطائرات بدون طيار لإنجاح هذه العملية.

ثمرة جهود

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن هذا التقدير إنما هو ثمرة جهود فرق العمل في كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتي تعمل وفقاً لتوجيهات الدولة، بما يضمن تعزيز الأمن والأمان، ويسخر كافة الإمكانيات البشرية والمادية للتصدي لآفة المخدرات، ويحمي الشباب من الوقوع في هذه المصيدة.

وأكد اللواء المري أن حصول شرطة دبي على هذه الجائزة يعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وأن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لا سيما مع الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية على المستويين المحلي والعالمي.

تعاون دولي

من جانبه، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات محلياً ودولياً، إيماناً منها بأنها واحدة من أكثر القضايا العالمية تعقيداً، نظراً لكونها جريمة متشابكة عابرة للحدود، تستلزم تعاوناً دولياً وتوحيداً لجهود الفرق.

وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي تعمل وفق منظومة عمل ممنهجة ومتطورة، تعتمد أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستشرف المستقبل، ما يوفر معطيات ومعلومات في غاية الأهمية تمكن رجال الشرطة في عمليات المكافحة، مشيداً بجهود كافة الضباط والمشاركين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في القبض على العصابة الدولية للمخدرات في عملية «ستوكر» النوعية.

رفد نوعي

بدوره، قال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: تم اختيار القيادة العامة لشرطة دبي من بين 110 جهات مرشحة للجائزة، والتي تولي اهتماماً بالغاً بمتطلبات المفهوم الحديث للعمل الشرطي الفعال، وتحث على التعاون وتعزيز الشراكات الفاعلة.

تسلم الشهادة كل من الملازم ثان محمد خالد آل رحمة، ومريم الميدور، العضوين في مجلس شرطة دبي للمبتعثين.