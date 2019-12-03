محمد بن زايد يفرح قلوب الإماراتيين بزيارة عائلة الطفلة عائشة المزروعي

المصدر: أبوظبي ـ وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد أن شاهد لقطات لها وهي تحاول السلام على سموه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال عبر «تويتر»: «زرت اليوم (أمس) الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها».

وأعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه التي تجسد عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن وخصوصيتها.. شاكرين لسموه هذه الزيارة التي أدخلت السرور والسعادة في نفوسهم وخاصة أنها تزامنت مع احتفالات دولتنا بيوم اتحادها.

وتبادل سموه وأفراد أسرة المزروعي الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لتأسيس الاتحاد.