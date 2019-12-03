حمد الشرقي يتلقى تعازي عمار النعيمي في وفاة شيخة السلامي

المصدر: الفجيرة - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر أمس، في قصر سموه بالرميلة، التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في وفاة المغفور لها، بإذن الله، الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي والدة أخيه الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن صادق مواساته لصاحب السمو حاكم الفجيرة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما تقبل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي وعدد من الشيوخ، الذين قدموا واجب العزاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، ويسكنها فسيح جناته.

حضر تقديم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدولة. كما حضر واجب العزاء سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة.