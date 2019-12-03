حاكم رأس الخيمة يتقبل التعازي في وفاة صقر بن طارق القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في وفاة الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي.

معزون

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة العزاء من جمعة الماجد، ومن جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في مجلس العزاء بخزام، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ طارق بن كايد القاسمي إلى جانب عدد من شيوخ القواسم.