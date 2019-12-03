مناقشة مؤشر مراكز الشرطة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، الاجتماع الدوري للمجلس في مركز شرطة بر دبي، بحضور أعضاء المجلس من مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها مؤشر مراكز الشرطة، وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

ورحب العميد عبد الله خادم بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكداً حرص مراكز الشرطة على العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي والسعي لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وصولاً لتطوير وتحسين العمليات، وبسط الأمن والأمان بشكل شمولي.

وأوضح العميد عبد الله خادم أن المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وإسعادهم، ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية، التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل، وتخدم العمل الشرطي وتحقق الأهداف المرجوة.