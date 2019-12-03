لجنة بطاقة إسعاد تطلق «المدقق السري»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، فريقاً تقييمياً يحمل مسمى «المدقق السري»، للوقوف على التزام الشركات والجهات التجارية في كافة القطاعات، باتفاقياتها الموقعة مع «إسعاد»، وضمان تقديم الخصومات والخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد.

ودشنت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، برنامج اليوم الأول للنزول الميداني لفريق «المدقق السري» الذي يستمر لثلاثة أسابيع، من خلال قيامها بجولة تسويقية إلى عدد من المحلات التجارية والمطاعم في عدد من المولات التجارية بإمارة دبي، وقالت العامري «إن نتائج الجولة الميدانية للفريق في اليوم الأول كانت ممتازة، ووفقاً للمعايير التي وضعناها والتي تتعلق بمدى إلمام موظفي الشركات والجهات المشاركة بنسب الخصومات المقدمة لحاملي البطاقة، والتزام الجهات بمدة سريان العرض، وتطابق سعر نسبة الخصم مع السعر الحقيقي للمنتج، بالإضافة إلى توفر الإعلانات الخاصة بالتعريف بوجود بطاقة إسعاد على واجهة المحلات والشركات التجارية، وفي منطقة المحاسبة.

وأضافت منى العامري: إن عدد الشركات والمؤسسات التجارية المشاركة في البرنامج يصل إلى ما يقرب من (4700) شركة ومؤسسة تجارية، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة لتقييم مدى التزام تلك الجهات بالعقود الموقعة معها، لافتة إلى أن فريق «المدقق السري» سيعمل على تصنيف تلك الجهات لتحديد الملتزمة منها وغير الملتزمة، وبالتالي التعامل معها وفق هذا التصنيف، لا سيما تلك التي وردتنا بشأنها شكاوى وملاحظات، فنحن نسعى إلى إسعاد حاملي البطاقة بشكل فعلي، وملتزمون بذلك، ولن يتم التجديد للشركات غير الملتزمة.