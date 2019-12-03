كود الإمارات للبيئة المؤهلة.. مرافق صديقة للجميع

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس الوزراء، في أولى جلساته عام 2019، كود الإمارات للبيئة المؤهلة بهدف تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، وفي المقدمة أصحاب الهمم، بما يضمن توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، سعياً لتمكين وتحفيز الطاقات الإبداعية، حيث يضمن الاعتماد أن تتوافر لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، المواصفات الفنية اللازمة لاستخداماتهم وحاجاتهم بما يحقق تمكينهم وسعادتهم، وذلك في كل من الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية، وكذلك المرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

ويعد الكود دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة لضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع.

منصة خطة

ضمن جهودها النوعية أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة خطة؛ لتقديم خدمات التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم بكفاءة وجودة عالية، استناداً إلى مواصفات تفصيلية نوعية، ترتكز على 7 مقوّمات بمؤشرات تحدد الدعم المناسب لكل حالة تتضمن التقييم والمكتبة وتصميم ومتابعة وأرشفة الخطط التربوية الفردية بكل يسر وسهولة وتحليل البيانات وإصدار التقارير بضغطة زر فضلاً عن تواصل وتعاون فريق العمل وتطبيق الأسرة ولوحة تحكم شاملة.

ويعول على المنصة المساهمة في تأسيس قاعدة بيانات تستفيد منها الوزارة للخروج بتوصيات وابتكار خدمات خاصة بأصحاب الهمم، ومن ضمن خدمات المنصة تقييم قدرات الأطفال في المراكز، من أجل صياغة الأهداف التربوية المناسبة لهم في مختلف المجالات، ومتابعة مدى تحقق هذه الأهداف تبعاً لمعايير محددة، ومن ثم قياس مدى التقدم المحرز في كل هدف، كما تتيح المنصة تعديلاً في البرامج التعليمية بما يتناسب مع كل حالة.